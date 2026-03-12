Totes Baby am Carport: Ermittlungen eingestellt

Jetzt ist es fix: Die Staatsanwaltschaft Graz hat nach dem Fund eines toten Babys auf einem Carport im Bezirk Wetzelsdorf nun die Ermittlungen gegen die Mutter eingestellt.
Ende September machte ein Nachbar die schreckliche Entdeckung: Auf dem Dach eines Carports in Graz-Wetzelsdorf fand er die Leiche eines Neugeborenen. Die 20-jährige Mutter des Kindes wurde noch am selben Tag festgenommen. Nach zwei Wochen kam die Kroatin aber wieder auf freien Fuß – der Verdacht des Mordes habe sich nicht bestätigt, hieß es damals. Danach wurde wegen der Tötung eines Kindes während der Geburt ermittelt.
Wendung im Jänner
Im Jänner dann die nächste Wendung: Wie berichtet, ergab ein Gutachten, dass der Säugling offenbar schon während der Geburt erstickt ist. Jedenfalls konnte nicht geklärt werden, ob das Kind bei der Geburt noch lebte oder schon tot war. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft, wie der ORF berichtet, die Ermittlungen gegen die Mutter nun eingestellt.
