Totes Baby am Carport: Ermittlungen eingestellt

Ende September machte ein Nachbar die schreckliche Entdeckung: Auf dem Dach eines Carports in Graz-Wetzelsdorf fand er die Leiche eines Neugeborenen. Die 20-jährige Mutter des Kindes wurde noch am selben Tag festgenommen. Nach zwei Wochen kam die Kroatin aber wieder auf freien Fuß – der Verdacht des Mordes habe sich nicht bestätigt, hieß es damals. Danach wurde wegen der Tötung eines Kindes während der Geburt ermittelt.