Flughäfen wollen Flugtaxi für Pendler anbieten

Urban Blue heißt die Gesellschaft, die die Flugtaxis betreiben wird. Sie will weitere Industrie-, Technologie- und Finanzpartner für die schrittweise Ausweitung des Projekts in Italien, Frankreich und anderswo gewinnen, hieß es. Urban Blue wird auch mit dem deutschen Flugtaxi-Start-up Volocopter zusammenarbeiten und vom Investmentfonds EDF Invest unterstützt werden, einem Anteilseigner von Aeroports de la Cote d‘Azur. Die Aufnahme des Vertiport-Betriebs in Rom, Venedig und der französischen Küstenstadt Nizza sei für 2024 geplant, hieß es. Einzelheiten zur Finanzierung des Projekts wurden nicht genannt.