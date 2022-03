Jubeltag für Florianis: Bewerbssaison ist eröffnet

Feste als lauschige Unterstützungsmöglichkeit

Wichtig für die Freiwilligen ist natürlich auch die Durchführung der Feuerwehrfeste. Immerhin ein Symbol für den Zusammenhalt in unzähligen Dörfern des Landes. „Nach ersten Informationen sind bereits einige Feste geplant, hoffentlich bleibt das auch so“, heißt es aus dem Feuerwehrkommando. Die Einnahmen kommen ja großteils der Ausrüstung und Gerätschaft zugute. Man hofft also wieder auf große Unterstützung der Bevölkerung. Immerhin entgingen den Florianis in den vergangenen Jahren zig Millionen Euro.