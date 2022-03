Landespolitik einig: „Dunkelste Stunden in Europa“

Rasche Hilfe

Wer mit Sach- oder Geldspenden unterstützen will oder Betten sowie Unterkünfte zur Verfügung stellen möchte, erhält online oder telefonisch Auskünfte zur koordinierten humanitären Hilfe. „Wir erleben derzeit die dunkelsten Stunden in Europa seit vielen Jahrzehnten“, erklärten die drei Politiker. Wichtig ist jetzt rasche Hilfe – so ist es beispielsweise mit den Bürgern gelungen, bereits 3000 Unterkunftsplätze zu organisieren.