Südkorea: Waldbrand kommt AKW gefährlich nahe

Präsident Moon Jae In ordnete laut seinem Büro die Behörden an, alles zu tun, um Opfer zu verhindern und die nötigen Sicherheitsmaßnahmen am AKW zu treffen. Die Helfer hatten laut der Nachrichtenagentur Yonhap bis zum Abend wegen des trockenen Wetters und starker Winde ziemliche Schwierigkeiten, das Feuer zu löschen.