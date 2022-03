Nachtschicht für McIlvane

Wenn das nur keine Umsonst-Nachtschicht wird. Weil sich die Eishockeyliga darauf versteift hat, das Viertelfinale zu picken, sobald die beiden Pre-Play-off-Sieger feststehen, müssen heute die Vertreter der Top-6-Klubs bis zum Ende der zweiten Treffs online parat stehen. Angeführt von Bulls-Trainer McIlvane, der als Erster aus den Teams fünf bis acht wählt. Aber nur, wenn KAC in Bozen und Znaim in Graz in ihren Serien (best of three) auf 2:0 stellen. Ist das nicht der Fall, ist alles auf Sonntag vertagt.