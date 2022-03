Verein „re.start“ sammelt für Menschen in Ukraine

In den Foodpoint-Filialen werden an alle Mitglieder Lebensmittel, die für den „normalen“ Handel nicht geeignet sind, gegen einen geringen Unkostenbeitrag angeboten. „Das sind Produkte wie Restposten, Überproduktionen, Waren mit beschädigten Verpackungen sowie Obst und Gemüse, welches nicht der ,Norm‘ entspricht“, so Benjamin Flassig, Obmann von „re.start“.