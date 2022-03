„Manchmal denke ich gar nicht an die Krankheit“

Metastasen immer besser in den Griff bekommen

Noch vor 20 Jahren war so einer ausufernden Metastasierung überhaupt nicht beizukommen, heute hat sich das geändert. „Es geht bei der Behandlung aber in vielen Fällen gar nicht unbedingt darum, den Patienten komplett zu heilen. Ziel ist es, daraus eine chronische Erkrankung zu machen“, erläutert Prim. Univ.-Prof. Dr. Leopold Öhler, Vorstand der Onkologischen Abteilung am Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in Wien. Der Onkologe führt weiter aus: „Es braucht Teamwork von Patienten und Ärzten, um den Krebs in den Griff zu bekommen. Wichtig ist eine offene Kommunikation und ein Behandlungskonzept, das gemeinsam erstellt wird.“