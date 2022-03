Apple zeigt am 8. März seine Produktneuheiten

„Unsere Vorstellung von Performance“ lautet das Motto der Veranstaltung, was den bisherigen Gerüchten nach darauf schließen lässt, dass Apple mit dem M2 die nächste Generation seines Mac-Prozessors aus Eigenproduktion vorstellen wird. Verbaut werden könnte dieser in einer überarbeiteten Version des MacBook Pro mit 13 Zoll. In einem ebenfalls erwarteten neuen Mac mini sollen dagegen noch der vom MacBook Pro mit 14 bzw. 16 Zoll bekannte M1 Pro oder M1 Max zum Einsatz kommen, wie macrumors.com berichtet.