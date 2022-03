ÖSV-Girl ist bereit für Jagd nach viertem WM-Titel

„Es freut mich, dass ich einige Passagen genauso umsetzten konnte, wie ich es besichtigt hatte. Wie ich es im Kopf und im Gefühl hatte“, sagte die 21-jährige Egger, die nach ihrem Triple-Gold bei der Junioren-WM 2020 in Narvik (Nor) in Panorama ihr Gold-Konto nochmals aufstocken könnte. „Allerdings sind mir einige Kurven noch nicht so gelungen wie gehofft. Dementsprechend konnte ich in Teilpassagen auch noch nicht den gewünschten Speed mitnehmen.“ Head-Pilotin Egger hatte sich am Dienstag bei der Besichtigung extrem viel Zeit gelassen und sich auch am Mittwoch ´die Strecke nochmals intensiv eingeprägt. „Ich glaube aber, dass das schon ganz gut passt.“