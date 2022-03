Polen öffnete sein Herz

Anders ist die Haltung, wenn der Eindruck entsteht, dass Menschen von weit weg auf der Suche nach einem besseren Leben - was verständlich ist -politisches Asyl in Massen erschwindeln wollen. Und wenn von der EU Aufnahmequoten dekretiert werden. So gut wie alle Menschen haben ein offenes Herz - und falls es versteckt ist, kann man es öffnen -, aber was sie nicht wollen, ist, ausgenützt oder für dumm verkauft zu werden.