Sean Penn flüchtet zu Fuß aus Ukraine nach Polen

Am vergangenen Donnerstag wurde der Star in Kiew bei einer Pressekonferenz der ukrainischen Regierung gesichtet, berichtete „Enterpress News“. Ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten lobte Penn in einem offiziellen Statement auf Facebook: „Sean Penn gehört zu denen, die die Ukraine in der Ukraine unterstützen. Unser Land ist ihm für seine Courage und seine Ehrlichkeit dankbar. Er beweist den Mut, der insbesondere einigen westlichen Politikern fehlt!“