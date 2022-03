Influencer berichten auf TikTok vom Ukraine-Krieg

Selenskyj-Appell an russische TikToker

TikTok ist in diesem Konflikt so einflussreich geworden, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Rede an russische TikToker appellierte, sie könnten helfen, den Krieg zu beenden. Einige TikToker machten dort weiter, wo der Politiker aufhöre. In Russland kam das erwartungsgemäß nicht gut an: Am Montag forderte die russische Regulierungsbehörde Roskomnadzor, TikTok-Posts mit militärischen Inhalten zu stoppen, da sie zum großen Teil antirussischen Charakters seien. Ob die App, hinter der der chinesische Betreiber ByteDance steht, der Aufforderung nachkommen wird, bleibt abzuwarten.