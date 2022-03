ZAMG lädt zu Rundgang am Sonnblick-Observatorium

Das Sonnblick-Observatorium befindet sich in über 3100 Meter Seehöhe am Gipfel des Hohen Sonnblicks, am Alpenhauptkamm in den Hohen Tauern in Salzburg. Es wurde 1886 erbaut und zählt der ZAMG zufolge mittlerweile zu den weltweit bedeutendsten meteorologischen Observatorien zur Erforschung von Atmosphäre, Kryopshäre und Biosphäre.