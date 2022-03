Arbeitslosigkeit in Tirol am meisten gesunken

Der Tiroler Arbeitsmarkt befindet sich in einer sehr guten und stabilen Lage: So gab es im Februar einen Rückgang bei den Arbeitslosen von über 15 Prozent im Vergleich zum Jänner und einen Rückgang von über 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-Monat. Währenddessen steigt die Zahl der unselbständig Beschäftigen um 2000 Personen auf insgesamt 344.000 an.