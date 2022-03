Flucht mit Familie aus Ukraine in die alte Heimat

Nach heftigen Detonationen am 24. Februar in Kiew beschlossen der gebürtige Oberösterreicher David Königshofer und seine Frau mit ihrem kleinen Sohn so schnell wie möglich die Ukraine zu verlassen. In einem von der österreichischen Botschaft in Kiew organisierten Konvoi gelang es der Familie nach tagelanger Fahrt im Privatauto vor dem Bomben zu flüchten. In Linz sind sie nun vorerst in Sicherheit.