Größtes Flugzeug der Welt nahe Kiew zerstört

Der Heimatflughafen des Riesenfliegers, der im vergangenen Herbst - siehe Video - noch in Linz zu Gast war, ist seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine umkämpft. In den letzten Tagen wurde immer wieder spekuliert, dass das fliegende Museumsstück dabei zerstört worden sein könnte. Der Betreiber wies derlei Gerüchte zunächst zurück.