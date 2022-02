„Ich habe gebetet, dass Wohnbeihilfe bald kommt“

„Ich fürchte mich vor der nächsten Rechnung“

„Die Emma und ich kennen uns seit 40 Jahren. Wir haben uns hier wieder getroffen“, lächelt die zweifache Mama und Oma, die sich ihr Leben lang als Alleinerziehende durchgeschlagen hat. „Ich bin froh über das, was ich habe. Andere haben nichts.“ Frau Knöbl bleibt positiv. Trotzdem zwingt die Rekord-Teuerungswelle auch sie, den Gürtel enger zu schnallen. „Ich bekomme in ein paar Tagen Besuch, deshalb hab ich die Heizung auf 23 Grad raufgedreht. Ich fürchte mich schon vor der nächsten Rechnung“, so die Welserin, die ihr 275-Euro-Umweltticket in Raten zahlt. Sorgen bereitet ihr, dass die Wohnbeihilfe auf sich warten lässt. „Jetzt habe ich einmal nachgefragt. ,SOS!’, habe ich gesagt. Aber der Antrag wurde noch nicht einmal bearbeitet. Ich hab’ heute schon dafür gebetet, dass die Beihilfe bald kommt.“ Was Frau Knöbl am Monatsende übrig bleibt? Sie überlegt. Rechnet. Und schweigt.