Jugendliche, Senioren und Frauen als Lebensretter

Hohe Kosten für die Sicherheit

Sicherheit kostet und zwar rund 30 Millionen Euro im Jahr, die zu 70 Prozent von den Gemeinden und zu 30 Prozent vom Feuerwehrverband aufgebracht werden. Der Ausfall vieler Feste riss jedoch ein Loch ins Budget der Kärntner Wehren. „Acht Millionen Euro wurden weniger eingenommen“, so Robin, der daher auch Wünsche an den Bund äußert: „Die Rückerstattung der Mehrwertsteuer bei Anschaffungen und die Aufstockung des Kärntner Anteils am Katastrophenfonds, der seit zehn Jahren stagniert.“