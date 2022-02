Reifenplatzer lässt „Schummel-Lkw“ auffliegen

Am Donnerstag gegen 12.50 Uhr war ein österreichischer Sattelzug auf der deutschen Autobahn A96 in Richtung Vorarlberg unterwegs. Im Kohlbergtunnel platzte dem slowakischen Lenker am Sattelauflieger plötzlich ein Reifen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen und fuhr über Reifenteile. Dabei wurde sein Fahrzeug beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife hatte der Lkw-Fahrer die Teile bereits selbstständig entfernt.