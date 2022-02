Mehrere Schnee-Unfälle auf Teuchener Landesstraße

Auf Höhe vom ehemaligen Gasthaus Stadtkramer in der Nähe der Klösterleabfahrt auf der L46 hat ein Lenker am Freitag kurz nach 16 Uhr aufgrund von Schneeglätte die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Inklusive Lenker und zwei Beifahrerinnen (alle in etwa 30 Jahre alt) ist das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, 30 Meter über den Hang in den Graben geschlendert und auf den Rädern stehend zum Stillstand gekommen.