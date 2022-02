Doktor Zufall rettete Frau mit seltener Krankheit

„Ich war wegen einer Lungenerkrankung in Behandlung. Dabei hat man die Ausbuchtung in der Hauptschlagader zufällig gesehen“, beginnt die 49-Jährige zu erzählen. Die Gefahr, dass die Aorta platzt, war groß. Frau Wieser wurde ins Zentrum für Seltene Krankheiten an der Klinik Innsbruck überwiesen, weil ihre Gefäßerweiterung atypisch verlief. Dort entdeckten die Ärzte jene seltene Erbgutveränderung (Loeys-Dietz-Syndrom), die zu einer Bindegewebsstörung führte und die Gefäße schwächte.