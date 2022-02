„Die gemeinsamen Erlebnisse fehlen uns sehr!“

Alternative für Zuhause

Darum bemüht sich der Verein mit seinen rund 50 aktiven Mitgliedern auch, wenn der Fasching so wie heuer wieder ausfallen muss. Die neueste Idee: Am Faschingssamstag werden vor dem Vereinslokal in Altenstadt „Fasching-to-go“-Säckchen verteilt. Ausgestattet mit Konfetti, Krönchen und Co. kann man sich die Karnevalsstimmung nach Hause holen. „Wir wollen den Leuten zumindest eine kleine Freude machen. Damit der Fasching nicht ganz in Vergessenheit gerät.“