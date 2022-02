Die kleine Botin schlüpft in ein Kostüm

Es hat enorme Aussagekraft, für welches Kostüm man sich entscheidet: In der Psychologie wird davon gesprochen, dass ein Kostüm es möglich macht, sich die Eigenschaften anzueignen, die man der kurzfristigen Rolle zuschreibt. Wer als Pirat gehen will, ist vielleicht freiheitsliebend und würde sich gern einfach alles unter den Nagel reißen, was gerade Spaß macht!