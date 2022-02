Vorarlberger Wirtschaft nur indirekt betroffen

Doppelmayr, Collini und Pfanner sind jene Ländle-Unternehmen, die in der Ukraine vertreten sind - allerdings nicht in dem Ausmaß, dass das Wohl und Weh vom Geschehen im Land abhängen würde. Dohr rechnet deshalb mit wenig Auswirkungen. Am meisten werden die Vorarlberger wohl die steigenden Energiepreise spüren.