Gruppe erbeutete 30.000 Euro an Sozialleistungen

Der mutmaßliche Hauptverdächtige, nebenbei Mindestsicherungsbezieher, mietete in Innsbruck eine Garage als Werkstatt für Reparaturen und den Handel mit Kraftfahrzeugen an. „Er schob Bekannte als gewerbe- und handelsrechtliche Geschäftsführer vor und verschwieg der auszahlenden Stelle den erwirtschafteten monatlichen Gewinn in einem mittleren vierstelligen Eurobetrag“, heißt es seitens der Polizei. Alle Personen wurden der Staatsanwaltschaft Innsbruck zu Anzeige gebracht.