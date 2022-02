Schwinger für restliche Saison bei den Capitals

Für zumindest einen Crack der Bulldogs endet die Saison noch nicht am Sonntag. Stürmer Simeon Schwinger wechselt für den Rest der Saison zu den Vienna Capitals. Der 24-Jährige erzielte in dieser Saison neun Tore und ebensoviele Assists. „Zudem ist Simeon ein Kandidat für das Nationalteam, deshalb ist es wichtig, dass er auch in den nächsten Wochen spielen kann“, sagt DEC-Manager Alexander Kutzer. Schwinger ist bereits in Wien und wird in den beiden letzten Runden für die Capitals spielen, nach der Saison kehrt der gebürtige Dornbirner wieder zu seinem Heimatverein zurück.