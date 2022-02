Saftige Strafe für jungen Alkolenker

Sechs Monate Haft auf Bewährung, 6000 Euro Geldstrafe und 1000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer. So lautet das Urteil am LG Feldkirch gegen einen jungen Burschen, der sich im Suff hinters Steuer gesetzt hatte. Der bis dato unbescholtene Unterländer hatte am Abend des 20. November 2021 vor einem Schutzweg in Bregenz einen Mann angefahren. Danach war er geflüchtet.