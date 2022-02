Kaiser prescht vor: Volksbefragung zu Olympia

Vier Milliarden Euro Schulden, desolate Straßen, Defizite in der Pflege, eklatanter Personalmangel im Tourismus, ein nichts Gutes verheißender demografischer Trend – kann sich Kärnten eine Bewerbung für Olympia 2034 überhaupt leisten? Eine solche Dreiländerbewerbung hat LH Peter Kaiser – als Neuauflage von Senza Confini 2006 – in Diskussion gebracht. Jetzt wird debattiert, auch erste prominente Befürworter meldeten sich bereits. Nur ist so eine Bewerbung keine Millionenshow, es ist eine Milliardenshow. Kaiser weiß das und will eine Bewerbung nur über das Olympische Komitee abgewickelt sehen. „Ich werde mit Präsident Karl Stoß darüber reden.“ Es gehe um Nachhaltigkeit und Behutsamkeit im Umgang mit der Natur, so der Landeschef.