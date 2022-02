Frontalcrash forderte fünf teils schwer Verletzte

Gegen 9.20 Uhr war die fünfköpfige französische Familie auf der B 164 in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Der 45-jährige Vater überholte einen Pkw und einen Lkw vor ihm und verlor beim Wiedereinordnen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Grund dafür dürfte laut Polizei wohl die winterliche Fahrbahn gewesen sein, die an der Unfallstelle vereist war. Der außer Kontrolle geratene Wagen krachte in der Folge in das entgegenkommende Auto eines Einheimischen (53).