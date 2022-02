22. 2. 2022: Das schönste Datum für unser Ja-Wort!

Am Dienstag gab es wieder Hochbetrieb in Oberösterreichs Standesämtern! Viele glückliche Paare nützten das magische Datum 22. 2. 2022, um sich das Ja-Wort zu geben. Schloss Ort in Gmunden zählte zu den beliebtesten Locations, hier herrschte reges Treiben. Die Nachfrage nach Hochzeitsterminen steigt gerade an.