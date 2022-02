500.000 € für Maßnahmen in Hauptstraße reserviert

Projekt wird noch heuer aufgesetzt

Obwohl Experten durchaus geteilter Meinung sind, wenn es darum geht, ob sich die Fertigstellung des Westrings 2024 wirklich marginal auf das Verkehrsgeschehen in der Hauptstraße auswirken wird, will Baier dahingehend planen: „Wir müssen uns jetzt überlegen, was bis 2024 möglich ist, umzusetzen, und welche Schritte es nach der Westring-Finalisierung brauchen wird. Deshalb werden wir noch heuer ein Projekt aufsetzen, dass sich in der ersten Phase mit der Situation in Urfahr beschäftigt. Denn für mich geht es dabei nicht nur um die Haupt-, sondern auch um die Rudolfstraße und den Hinsenkampplatz. In weiterer Folge müssen wir dann auch die Nibelungenbrücke in die Überlegungen miteinbeziehen.“ Die Ergebnisse des Wettbewerbs der Universität für Bodenkultur in Wien, welche seit Herbst vorliegen, sollen in die Planungen miteinfließen.