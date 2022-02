Verletzter Kater nach Unfall aus Betonrohr befreit

Glück im Unglück hatte am Samstagabend ein Kater, der schwer verletzt auf der L508 bei Lohnsburg (Oberösterreich) mitten auf der Fahrbahn lag. Jener Lenker, der das Tier angefahren hatte, beging Fahrerflucht. Doch eine Tierfreundin, die zufällig vorbeikam, hielt sofort an und versuchte das Unfallopfer zu bergen. Dabei verkroch sich der Kater allerdings so tief in ein etwa 13 Meter langes Betonrohr, dass er nicht mehr zu sehen war.