Neuer Imbiss und Fleisch-Abholmarkt in Gols

Das Geschäft soll mehrere Bereiche abdecken. Von sechs bis acht Uhr früh gibt es Take Away für die Leute, die in die Arbeit fahren. Bis zehn kann man dann gemütlich frühstücken, von 11 bis eins gibt es Menü und danach A-la-carte-Essen. Der Abholmarkt und der Imbiss sind bis 18 Uhr geöffnet.