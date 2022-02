Die unverzerrte Internetsuche „gibt es nicht“

Vorurteilsbehaftete Algorithmen

Ein zusätzliches Problem sei, dass Algorithmen, auf denen die Suche basiert, mittlerweile mit Methoden des maschinellen Lernens arbeiten. Die Regeln werden also aus großen Mengen an Daten mitabgeleitet - und übernehmen mitunter diskriminierende Inhalte und Werte der Internetnutzer. Dieses Phänomen wurde bereits in mehreren Studien beschrieben. So werden Stereotype etwa in Übersetzungsdienstleistungen digital reproduziert. In Sprachen mit nur einem Pronomen wird die weibliche Ärztin plötzlich quasi per Definition zum Mann, während „Nurse“ zur weiblichen Krankenschwester wird, „weil statistisch gesehen eher der Mann der Arzt ist und die Frau die Krankenschwester“. Nach einer ähnlichen Logik werden Bildersuchen nach Schlagworten wie „Professor“ oder „CEO“ primär mit Bildern von weißen Männern bestückt.