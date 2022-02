Impfen, öffnen: Welche Kommission hat das Sagen?

Vergleichsweise jung ist GECKO, die nicht zuletzt wegen der Omikron-Variante eingerichtete gesamtstaatliche Krisenkommunikation mit der Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, und General Rudolf Striedinger an der Spitze: Die Runde trifft am 4. März, also am Tag vor den Öffnungen, zusammen, um zur Lage zu beraten.