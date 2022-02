Impf-Gültigkeitsdauer wird doch nicht verkürzt

In der neuen Einreiseverordnung, die am Dienstag, 0 Uhr in Kraft tritt, wird die Gültigkeitsdauer von Impfungen und Genesungen entgegen einer ersten Mitteilung doch nicht verkürzt. Der Covid-19-Koordinationsstab des Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements (SKKM) berichtigte am Montag seine Angaben vom Samstag.