Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch keine Einigung

Kärntner Ärzte rufen zum ganztägigen Streik auf

Kärnten
03.09.2025 18:23
Die Kärntner Ärztekammer weitet ihren Streik aus.
Die Kärntner Ärztekammer weitet ihren Streik aus.(Bild: Felix Justich)

Die Lage im Kärntner Gesundheitssystem spitzt sich immer weiter zu. Nach einem Warnstreik wollen die niedergelassenen Ärzte nun sogar einen ganzen Tag lang ihre Arbeit niederlegen.

0 Kommentare

Weil es mit der österreichischen Gesundheitskasse noch immer keine Einigung rund um eine Tariferhöhung für die Kassenärzte gibt, kündigt die Kärntner Ärztekammer eine neue – weit drastischere – Maßnahme an: einen ganztägigen Streik. „Die ÖGK hat für Mitte September ein ,Sondierungsgespräch‘ mit dem neuen, für den Ärztebereich zuständigen Leiter angekündigt. Da derzeit nicht mit zufriedenstellenden Ergebnissen gerechnet werden kann, setzen wir unseren Eskalationsstufenplan konsequent fort“, heißt es seitens der Kärntner Ärztekammer.

Ärger über ÖGK steigt weiter
Schon am 18. August probten die Kärntner Mediziner den Aufstand und öffneten als Protestaktion ihre Ordinationen erst um 10 Uhr. Doch dieser erste Warnstreik sei von der Gesundheitskasse nicht ernst genommen worden und daher wolle man am 29. September den ganzen Tag die Ordinationen geschlossen halten.

Lesen Sie auch:
Im Konflikt zwischen Ärztekammer und Kasse kam es zu einem ersten Warnstreik.
Praxen geschlossen
Verständnis für Streik: „Hausärzte eh unter Druck“
18.08.2025
Konflikt mit Kasse
Kärntner Ärzte streiken: Das müssen Sie wissen
11.08.2025

Ob damit die Kärntner Ärztekammer ihre Forderungen nach „besseren Arbeitsbedingungen, einer fairen Honorierung und einer gesicherten Versorgung“ durchsetzen wird können, bleibt fraglich.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.556 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
164.710 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
141.669 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2575 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1284 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1244 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Kärnten
Einige neue Konzepte
Kärntner Schuljahr startet mit Anti-Terrorplan
Noch keine Einigung
Kärntner Ärzte rufen zum ganztägigen Streik auf
Darsteller gesucht
Jugendliche erleben Texte von Ingeborg Bachmann
Reparaturcafé Mölltal
„Erst wird repariert, dann wird Kuchen gegessen“
Partner erstickt
Tödlicher Sex-Unfall: Geldstrafe für Pensionisten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf