Kärntner Ärzte rufen zum ganztägigen Streik auf

Die Lage im Kärntner Gesundheitssystem spitzt sich immer weiter zu. Nach einem Warnstreik wollen die niedergelassenen Ärzte nun sogar einen ganzen Tag lang ihre Arbeit niederlegen.
Weil es mit der österreichischen Gesundheitskasse noch immer keine Einigung rund um eine Tariferhöhung für die Kassenärzte gibt, kündigt die Kärntner Ärztekammer eine neue – weit drastischere – Maßnahme an: einen ganztägigen Streik. „Die ÖGK hat für Mitte September ein ,Sondierungsgespräch‘ mit dem neuen, für den Ärztebereich zuständigen Leiter angekündigt. Da derzeit nicht mit zufriedenstellenden Ergebnissen gerechnet werden kann, setzen wir unseren Eskalationsstufenplan konsequent fort“, heißt es seitens der Kärntner Ärztekammer.
Ärger über ÖGK steigt weiter
Schon am 18. August probten die Kärntner Mediziner den Aufstand und öffneten als Protestaktion ihre Ordinationen erst um 10 Uhr. Doch dieser erste Warnstreik sei von der Gesundheitskasse nicht ernst genommen worden und daher wolle man am 29. September den ganzen Tag die Ordinationen geschlossen halten.
Ob damit die Kärntner Ärztekammer ihre Forderungen nach „besseren Arbeitsbedingungen, einer fairen Honorierung und einer gesicherten Versorgung“ durchsetzen wird können, bleibt fraglich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.