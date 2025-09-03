Kärntner Ärzte rufen zum ganztägigen Streik auf

Weil es mit der österreichischen Gesundheitskasse noch immer keine Einigung rund um eine Tariferhöhung für die Kassenärzte gibt, kündigt die Kärntner Ärztekammer eine neue – weit drastischere – Maßnahme an: einen ganztägigen Streik. „Die ÖGK hat für Mitte September ein ,Sondierungsgespräch‘ mit dem neuen, für den Ärztebereich zuständigen Leiter angekündigt. Da derzeit nicht mit zufriedenstellenden Ergebnissen gerechnet werden kann, setzen wir unseren Eskalationsstufenplan konsequent fort“, heißt es seitens der Kärntner Ärztekammer.