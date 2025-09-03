Zeigt neues Kriegsgerät: Xi lässt Muskeln spielen

„Ich kann das nicht verstehen“, sagte der slowakische Premier vor seinem Abflug zur Abwesenheit anderer EU-Vertreter bei der Militärparade. „Es entsteht eine neue Weltordnung, neue Regeln für eine multipolare Welt und ein neues Kräfteverhältnis, was für die internationale Stabilität von entscheidender Bedeutung ist. An solchen Diskussionen teilzunehmen bedeutet, den Dialog aufrechtzuerhalten und sich nicht wie ein trotziges Kind zu verhalten. Genau so verhalten sich die EU und ihre Staats- und Regierungschefs heute“, betonte Fico gegenüber Reportern.