Langjähriger LKA-Leiter Walter Pupp verstorben

Der langjährige frühere Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes (LKA), Walter Pupp, ist am Mittwoch nach langer, schwerer Krankheit im 70. Lebensjahr verstorben. Dies teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit. Pupp stand dem Landeskriminalamt von Juli 2005 an 15 Jahre lang vor – bis zu seiner Pensionierung Anfang 2020. Auf ihn folgte in dieser Funktion Katja Tersch.