Land Tirol trauert

Langjähriger LKA-Leiter Walter Pupp verstorben

Tirol
03.09.2025 18:34
Walter Pupp ist im Alter von 70 Jahren verstorben
Walter Pupp ist im Alter von 70 Jahren verstorben(Bild: Birbaumer Christof)

Tief betroffen zeigen sich die Landespolizeidirektion Tirol sowie auch das Land Tirol über den Tod des ehemaligen LKA-Chefs Walter Pupp. Dieser ist am Mittwoch nach langer schwerer Krankheit im 70. Lebensjahr verstorben. Pupp wurde vom Land Tirol für seine Verdienste mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet.

0 Kommentare

Der langjährige frühere Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes (LKA), Walter Pupp, ist am Mittwoch nach langer, schwerer Krankheit im 70. Lebensjahr verstorben. Dies teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit. Pupp stand dem Landeskriminalamt von Juli 2005 an 15 Jahre lang vor – bis zu seiner Pensionierung Anfang 2020. Auf ihn folgte in dieser Funktion Katja Tersch.

LH Mattle: „Wahre Institution“
Unter der Führung des Unterländers sei das Landeskriminalamt Tirol zu einer „leistungsstarken und angesehenen Einrichtung, die weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung fand“ geworden, hieß es in einer Würdigung. Pupp war bereits im Jahr 1976 in die Bundespolizei eingetreten.

Lesen Sie auch:
Interview mit W. Pupp
Ex-LKA-Chef: „Polizist ist man ein Leben lang“
01.03.2020

Betroffen zeigten sich auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (beide ÖVP). „Walter Pupp war eine wahre Institution und stets getrieben von dem Gedanken, Kriminalfälle aufklären zu wollen. Mit seiner akribischen Aufklärungsarbeit war er dabei sehr erfolgreich“, erinnerten beide an den im Jahr 2017 mit dem Verdienstkreuz des Landes Ausgezeichneten.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Tirol

Folgen Sie uns auf