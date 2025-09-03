Bub stürzte drei Meter tief eine Felsstufe hinab

Dieser gemeinsame Familienausflug in der letzten Ferienwoche ging leider schief: Ein Zwölfjähriger rutschte beim Spielen im Schwarzenbach bei St. Wolfgang (OÖ) aus und stürzte drei Meter tief eine Felsstufe hinab. Der Lebensgefährte der Mutter retteten den verletzten Buben. Er wurde ins Ischler Spital geflogen.
Am Mittwoch unternahm eine Familie aus dem Bezirk Wels-Land eine Wanderung im Bereich des Schwarzensees in der Gemeinde Sankt Wolfgang im Salzkammergut. Im Bereich der Grafenalm fließt der Schwarzenbach über eine ca. Meter hohe Felsstufe. Gegen 15 Uhr hielt sich die Familie in diesem Bereich auf.
Lebensgefährte rettete ihn
Der zwölfjährige Sohn rutschte auf den nassen Steinen im Bachbett aus und stürzte circa drei Meter hinunter. Durch den 45-jährigen Lebensgefährten der 37-jährigen Mutter wurde das Kind aus dem Wasser gerettet, zur nahen Forststraße gebracht und sofort die Rettungskräfte verständigt.
Bub war ansprechbar
Zur weiteren medizinischen Abklärung lieferte das Rote Kreuz den 12-Jährigen, der immer bei Bewusstsein und ansprechbar war, ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl ein.
