1,65 Millionen Wintergäste kamen bisher nach Tirol

Auch die heurige Wintersaison ist Virus-bedingt keine leichte. Doch viele Reisewillige nehmen Einschränkungen in Kauf, um doch noch im Schnee urlauben zu können. 1,65 Millionen Wintergäste stehen in der Tiroler Zwischenbilanz zu Buche. In einigen Segmenten sind die Ausfälle allerdings groß.