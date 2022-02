Stieftochter jahrelang missbraucht: Ein Jahr Haft

Seine perversen Neigungen an einem Kind ausgelassen hat ein heute 58-jähriger Niederösterreicher. Fünf Jahre lang missbrauchte der Mann die minderjährige Tochter seiner Lebensgefährtin. Erst als 17-Jährige vertraute sich das Opfer seiner Tante an und erstattete Anzeige. Jetzt stand der Beschuldigte in Eisenstadt vor Gericht.