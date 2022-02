Illegale Absprachen bei Tiroler Tischlerei?

Wegen kartellrechtswidriger Absprachen hat die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eine Geldbuße in Höhe von 69.000 Euro gegen eine Tischlerei mit Sitz in Völs beantragt. Es geht um Scheinangebote in der Bau- und Möbeltischler-Branche. Strafanträge gegen weitere beteiligte Firmen sollen demnächst folgen.