Kinder am Handy: Vater nimmt ganzes Dorf vom Netz

Laut einer Mitteilung der für die Überwachung und Verwaltung von Funkfrequenzen zuständigen Agence Nationale Des Fréquences (ANFR) war man unlängst der „ungewöhnlichen Beschwerde“ eines Mobilfunkanbieters nachgegangen, der regelmäßige Störungen in seinem Netz beklagte. Diese betrafen Telefon- und Internetdienste in allen Mobilfunkfrequenzbändern in der knapp 1000 Einwohner zählenden Gemeinde.