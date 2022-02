Gewährleistungsrecht: Innsbrucker Anwalt klärt auf

Was ist neu im Gewährleistungsrecht?

Mit 1. Jänner 2022 traten Erleichterungen für Verbraucher in Kraft: Im ersten Jahr nach dem Kauf wird gesetzlich vermutet, dass ein Mangel schon bei Übergabe vorlag - bisher galt dies nur in den ersten sechs Monaten. Das kann eine Beweisführung vor Gericht enorm erleichtern. Sie haben nun auch länger Zeit, um die Gewährleistung geltend zu machen: Solange der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt, kann man noch drei Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist klagen. Bei digitalen Leistungen, also etwa Streaming-Diensten oder Smartphone-Apps, trifft den Verkäufer eine neue Aktualisierungspflicht: Er muss notwendige Updates zur Verfügung stellen, damit die digitale Leistung weiterhin einwandfrei funktioniert.