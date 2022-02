Parteien fordern nach Postenbesetzung Aufklärung

Auch die Neos haben Fragen zur Postenvergabe an der UMIT. „Wie die organisiert wird, ist schon im öffentlichen Interesse“, findet Klubchef Dominik Oberhofer. Erst im Dezember sorgte - wie berichtet - die Besetzung einer Leitungsposition an der Außenstelle Lienz für Aufregung. Daher wollen die Neos die UMIT-Rektorin in den Beteiligungsausschuss vorladen.