Ex-Gesundheitslandesrat Tilg wird UMIT-Vizerektor

„Bereits in den vergangenen Monaten konnte ich mit Bernhard Tilg in strategischen Entwicklungsthemen der UMIT Tirol intensiv zusammenarbeiten“, zeigte sich Rektorin Sandra Ückert erfreut. Und auch Tilg selbst blickt erwartungsfroh in seine universitäre Zukunft: Besonders am Herzen liege ihm die „enge Zusammenarbeit mit den Gesundheitseinrichtungen und der Gesundheitswirtschaft in Tirol“, meinte der frühere Politiker.