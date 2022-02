Ausgewogene Kombi aus süß und sauer

Zutaten

2 Stk. Süßkartoffeln

250 g Kräuterseitlinge oder Champignons

1 EL Rapsöl

1 Pkg. Sauerkraut

1/4 Stk. Rotkraut

4 EL Sojajoghurt Natur, ungesüßt

4 EL Sonnenblumenkerne

Olivenöl und Balsamico Essig zum Toppen

1 Prise Salz

1 TL getrockneten Thymian

1 TL Senf

1 TL Saft einer Zitrone

1 Handvoll Rucolasalat

1 Tasse Naturreis

Zubereitung

Wasser zum Kochen bringen, salzen und ein Lorbeerblatt hinzufügen und Reis darin weich kochen. Die Süßkartoffeln waschen, schälen und würfelig schneiden. Anschließend ca. 15 Minuten dünsten (über Dampf, oder im Dampfgarer). Die Pilze waschen und klein schneiden. Das Sauerkraut in einem Topf erwärmen. Eine Pfanne erhitzen, Rapsöl hinzugeben und die Pilze darin kurz braten, leicht salzen und einen TL getrockneten Thymian hinzugeben. Das Rotkraut waschen und anschließend mit einem scharfen Messer in dünne Scheiben schneiden. Das Sojajoghurt mit 1 TL Senf, einem Spritzer Zitronensaft und einer Prise Salz anrühren. Das Rotkraut und den Rucolasalat jeweils in die Schüsseln füllen und mit dem Olivenöl und dem Balsamico-Essig beträufeln. Anschließend die restlichen Zutaten in die Schüsseln geben und mit dem Sojajoghurt-Dressing benetzen und mit Sonnenblumenkernen bestreuen!