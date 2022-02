17 Florianijünger suchten in Steyr nach „Mucki“

Überglücklich konnte Bettina am Samstagvormittag ihre Hauskatze „Mucki“ wieder in die Arme schließen. Die Ausreißerin hatte die Nacht wohl eher unfreiwillig in einem verzweigten Schachtsystem unter der Wohnsiedlung im Steyrer Hofergraben verbracht. Nachdem die Suche der Besitzer Bettina und Heinz am Freitagabend erfolglos blieb, rückte der Löschzug 4 der Feuerwehr Steyr mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an, um die verschreckte „Mucki“ mit sanftem Nachdruck zum Verlassen ihres Verstecks zu veranlassen.